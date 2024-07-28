 

Владельцы Tesla отказываются от влажных тряпок для зарядки

28.07.2024, 12:45, Разное
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Компанией Tesla осуждено использование влажных тряпок для охлаждения коннекторов зарядных проводов электромобилей, которое было популярно среди владельцев, желающих ускорить зарядку. Владельцы обматывали зарядное устройство и кабель во влажную ткань, чтобы обмануть температурные датчики и предотвратить автоматическое снижение мощности зарядки из-за высокой температуры. Такими сведениями поделилось издание PCMag.

Tesla предупредила, что эта практика не ускоряет зарядку и может привести к перегреву или повреждению. Кроме того, это препятствует выявлению реальных проблем с зарядкой.

Компания призвала владельцев воздерживаться от использования влажных тряпок и позволить системам работать должным образом для обеспечения безопасной и эффективной зарядки. Небрежное использование может иметь негативные последствия.


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