Владельцы Tesla отказываются от влажных тряпок для зарядки

Компанией Tesla осуждено использование влажных тряпок для охлаждения коннекторов зарядных проводов электромобилей, которое было популярно среди владельцев, желающих ускорить зарядку. Владельцы обматывали зарядное устройство и кабель во влажную ткань, чтобы обмануть температурные датчики и предотвратить автоматическое снижение мощности зарядки из-за высокой температуры. Такими сведениями поделилось издание PCMag.

Tesla предупредила, что эта практика не ускоряет зарядку и может привести к перегреву или повреждению. Кроме того, это препятствует выявлению реальных проблем с зарядкой.

Компания призвала владельцев воздерживаться от использования влажных тряпок и позволить системам работать должным образом для обеспечения безопасной и эффективной зарядки. Небрежное использование может иметь негативные последствия.