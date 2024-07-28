Мнение: Ревущие двадцатые могут начаться в России уже в 2025 году

В Файнейшнл Таймс жалуются: Россия переживает бум потребительских расходов. Русские радуются жизни и тратят деньги, в экономике всё хорошо. Цитирую из статьи (ссылка):

…«Два года назад мы ждали совершенно иного развития событий, по сути дела полагая, что в России начнется экономический спад, вызванный резким сокращением экспорта и безработицей, — говорит Клуге из Немецкого института по международным делам и безопасности. — А вместо этого мы получили абсолютно другой сценарий».…

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…Розничная торговля и предприятия потребительского сегмента стремительно реагируют на такие изменения. Rostic’s, сменивший в России KFC, планирует открыть в этом году 100 новых точек. Потребление кофе на вынос в России никогда не было таким высоким. Процветает и внутренний туризм.

Сотрудник одной из российских туристических фирм отмечает, что из-за санкций возможности авиалиний по расширению своего парка и его обслуживанию ограничены, но спрос на внутренние рейсы резко вырос, несмотря на увеличение цен на билеты. “Едва ли не впервые авиалиниям стало выгодно летать по России”, — сказал он.

Люди, у которых прежде были низкие доходы, стали чаще покупать товары длительного пользования, например автомобили, и улучшать свои жилищные условия, а также ремонтировать жилье, путешествовать и посещать рестораны, говорит Ольга Беленькая, возглавляющая отдел макроэкономического анализа в московской брокерской компании “Финам”.

По словам руководителей некоторых компаний, распределение доходов также меняется. “Раньше нашими клиентами были люди творческих профессий и молодежь. Многие уехали”, — говорит Альберт Разилов, создатель бренда обуви “Месть”, которая выпускается ограниченными партиями. Объем продаж у его компании за время военной операции вырос почти в три раза. Он объясняет это так: “Сейчас наши главные клиенты — это люди взрослые, менеджеры среднего звена из крупных компаний или владельцы бизнеса, занимающиеся импортозамещением или информационными технологиями. У них сейчас есть деньги на эксперименты”.

Отток капитала из России также замедлился. В начале вооруженного конфликта Центробанк считал вывод капитала серьезным риском для финансовой стабильности, но недавно вычеркнул его из списка своих озабоченностей.

“В верхнем сегменте всё ясно: у людей много денег, им негде их тратить, и поэтому они тратят их на впечатления, — говорит ресторатор Антон. Если раньше они выводили деньги, открывали какие-то зарубежные счета, покупали квартиры в Черногории, то сейчас все деньги в стране”.

Последствия этого становятся заметны в целом ряде секторов.

Например, всё большим спросом в России пользуются частные школы. За обучение детей готово платить рекордное количество родителей…

Причины оживления экономики понятны.

Во-первых, Запад сделал буквально всё возможное, чтобы отпугнуть русских, чтобы уменьшить отток капитала из России в Европу и США. Денег в России остаётся больше, и это непосредственно отражается на потребительских расходах россиян.

Во-вторых, из-за проблем с импортом и ослабления рубля мы начали массово импортозамещать всё подряд, что оживило рынок труда и снабдило хорошими зарплатами даже тех, кто ещё недавно перебивался случайными заработками или был безработным.

В-третьих, мы выиграли экономическую войну с Западом. План Запада состоял в том, чтобы спровоцировать Россию или на переход к мобилизационной экономике, или на паническое включение печатного станка через снижение ставки ЦБ. Наши власти сделали нечто противоположное: приложили все усилия к сохранению нормальности. Курс рубля, как видите, вполне удовлетворителен, полки забиты товарами, люди по-прежнему ходят в барбершопы и пьют по дороге на работу лавандовый раф. Это всё не бесплатно, государство вливает в экономику серьёзные деньги, но запас нашей прочности достаточен, чтобы держаться в таком режиме бесконечно — пока наши противники не будут полностью истощены.

И всё же наблюдаем ещё только жалкое начало потребительского бума. Вот уже 10 лет, начиная с 2014 года, США ведут против нас жёсткую прокси-войну, на которую не так давно накладывался ещё и ковидный карантин, плавно перетёкший в начало Спецоперации. Всё это время мы живём с судорожными улыбками на лицах и напряжёнными мышцами живота.

Сегодня в 17 часов мы с Кримсональтером будем обсуждать в Клубе Зелёной Свиньи три стратегических плана Дональда Трампа по Украине. Если коротко: наиболее вероятен сейчас «голубиный» сценарий, по которому новый президент США сдаст нам свой чемодан без ручки с потрохами, резко снизив градус эскалации в этом долгоиграющем конфликте.

Как показывает исторический опыт, после этого Россия может войти в состояние, которое в 20-м веке назвали термином «Ревущие двадцатые».

Напомню, в 1920-е народ в капиталистических странах мира ударился в безудержное потребление по случаю завершения Первой мировой войны. Это естественное свойство человеческой психики: после долгого напряжения людей «отпускает», и они начинают швыряться деньгами, как пьяные матросы в порту, заражая при этом друг друга безбашенным весельем. Позже наступает неизбежное похмелье, однако десяти-пятнадцати лет джаза должно хватить поставщикам развлекательных товаров и услуг, чтобы надёжно разбогатеть.

Вторая составляющая ревущих двадцатых — бурное развитие технологий — также обещает повториться в полный рост. Многие переворачивающие жизнь открытия, начиная от сильных ИИ и нейрошунтов, уже рвутся из лабораторий в наш грешный мир. Ещё один повод потерять голову для тех, кому на время покажется, будто мир вот-вот станет совершенно другим.

Когда я прочёл «Дневник чумного года» Даниэля Дэфо, я увидел там точное описание современных короновирусных событий. Посоветуйте мне теперь, пожалуйста, какую-нибудь хорошую книгу о ревущих двадцатых. Я хочу больше узнать про эту эпоху, чтобы лучше понимать, в каком мире нам, возможно, предстоит провести следующие 10-15 лет.