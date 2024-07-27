 

Союз окулистов России потребовал запретить YouTube для сохранения здоровья подрастающего положения

27.07.2024, 19:33, Разное
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Глава Союза окулистов России Вячеслав Миронов направил в Государственную думу петицию с требованием «ликвидировать YouTube» или «максимально ограничить его доступность» в России.

В интервью «Комсомольской правде» врач рассказал, что медики решили объявить «красно-крестовый поход против видеохостинга» из заботы о подрастающем поколении. За последние годы именно из-за YouTube в России наблюдается резкий рост случаев близорукости у подростков.

«Мы провели десятки исследований, результаты которых я вам не могу показать, и пришли к выводу, что этот западный сервис специально втягивает в свои сети юных россиян и портит им зрение. Речь идёт как минимум о пяти миллионах детей. Поэтому мы призываем Думу незамедлительно принять меры депутатского реагирования, а правительство просим не медлить и не тянуть с их исполнением», – сказал Миронов. 

В ближайшее время активисты от медицины планируют провести в Москве конгресс «YouTube и иные информационные ресурсы недружественных стран как фактор ухудшения здоровья россиян». В мероприятии примут участие ведущие отечественные врачи, чиновники, журналисты, а по итогам заседания будет разработан план мероприятий по пресечению подрывной деятельности западных компаний в России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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