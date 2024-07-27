Baza: в Москве житель Молдовы умер в результате потери крови после удаления зуба

Трагический инцидент произошел в московской стоматологии. 20-летний житель Республики Молдова обратился в клинику 11 июля с жалобами на острую зубную боль. Врачи приняли решение об удалении зуба, однако спустя некоторое время после операции кровотечение не остановилось. Подробностями случившегося поделился Telegram-канал Baza.

Сотрудники стоматологии предприняли все необходимые меры, но безуспешно. Молодого человека госпитализировали в звенигородскую больницу, а затем – выписали спустя четыре дня. Однако вскоре кровотечение возобновилось.

Самостоятельно посетив Клинический центр челюстно-лицевой и пластической хирургии, пациент был срочно доставлен в отделение интенсивной терапии из-за значительной кровопотери. Несмотря на усилия медиков спасти его не удалось – 24 июля молодой человек скончался.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, пытаясь выяснить причины произошедшего.