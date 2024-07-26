 

Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* – но это фейк

26.07.2024, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стало известно, что певица Алла Пугачева может скоро вернуться в Россию. Такой информацией поделился с журналистами концертный директор Сергей Дворцов. Он также добавил, что произойти это может до конца лета.

Кроме того продюсер выразил сожаление по поводу состояния мужа-иноагента певицы. По словам Дворцова, Галкин* начал спиваться. Причиной этому стали переживания Максима по поводу низкого заработка и отсутствия работы за границей. Публично он о своем пагубном пристрастии не говорит, но в близком окружении такие слухи имеют место.

При этом Пугачева занимается детьми и чувствует себя замечательно. Концертный директор сообщил, что Алла Борисовна не исключает гастроли по Европе и задумывается о выпуске новых песен. Возможно, именно для этого она посетит Москву.

По словам продюсера Дворцова в прессе сделали вывод, что Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* и уже здесь даст новый виток своей карьере. Она надеется на прощение своих однополчан, видимо надоело скитаться по миру.

Напомним, что одна из самых знаменитых исполнительниц нашей страны Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули Россию. Недавно Примадонну увидели в Латвии. На видео, опубликованном в Сети, певица вместе с детьми и в компании неизвестного мужчины прогуливались по улицам. Поклонники отметили, что певица сильно сдала и выглядит не совсем здоровой.

*признан в России иностранным агентом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Хакер из Северной Кореи проник в американскую компанию под маской сотрудника

26.07 / Дата-центры РФ намерены перестать сотрудничать с Google по серым схемам

26.07 / Врач Холдин объяснил, у кого при приеме алкоголя быстрее возникает цирроз печени

26.07 / Мнение «аналитика»: О чудовищной силе женской любви… Совсем берега потеряла?

26.07 / “Знакомство с малышкой” – Хилькевич написала о преждевременных родах

26.07 / Водянова в платье с разрезами появилась на препати Олимпиады с Арно

26.07 / «Брошенке или разведёнке кот не положен» – депутат Милонов призвал ограничить права женщин владеть домашними животными

26.07 / Мнение: Про запрет курения в России

26.07 / Мария Погребняк справилась с аэрофобией без помощи психологов

26.07 / В РФ произошло резкое снижение цен на iPhone 15 до 40 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика