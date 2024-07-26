 

Мария Погребняк справилась с аэрофобией без помощи психологов

26.07.2024, 14:50, Разное
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Известная блогер Мария Погребняк поделилась историей преодоления страха летать на самолетах. По словам знаменитости, она решила взять ситуацию в свои руки и отказалась от услуг психологов.

“Я поняла, что бессмысленно тратить деньги на помощь специалистов”, — призналась Погребняк. — “Я не могу контролировать штурвал самолета или погоду, но я могу управлять своими мыслями и эмоциями”.

Источник изображения: страница Марии Погребняк в Сети

Для борьбы с аэрофобией блогер применяет позитивную визуализацию и техники релаксации. Во время полета она молится, смотрит телевизор и старается абстрагироваться от негативных мыслей.

“Я не хочу, чтобы мои дети и близкие видели, как я страдаю и чувствую себя беспомощной”, — объяснила Мария Погребняк. — “Поэтому я наполняюсь только позитивом”.
Недавно стало известно о разводе Марии Погребняк с футболистом Павлом Погребняком. Сейчас блогер находится в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским и готовится стать матерью в четвертый раз.


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