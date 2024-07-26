Жителю Вологды, выигравшему «Москвич» в лотерею, вручили машину 1995 года выпуска вместо нового «Москвича-3»

Житель Вологды Михаил Ребров пожаловался на организаторов розыгрыша «СуперАвтоЛото-2024» – они вручили ему, как победителю лотереи, старый «Москвич-412ИЭ» 1995 года выпуска, хотя обещали новый «Москвич-3».

По крайней мере, именно современный кроссовер был изображён на лотерейных билетах и в рекламных материалах.

Ребров рассказал, что когда его билет выиграл, поначалу ему вообще отказывались вручать приз – в офисе организаторов сказали, что «он должен понимать, как это всё работает», предложили 1000 рублей и купон на скидку 2% в салоне красоты «Тамара». Однако вологодец решил идти до конца и пригрозил привлечь к решению вопроса своего брата-полицейского. Убедившись, что родственник победителя действительно служит в полиции, организаторы пообещали всё уладить и через неделю пригнали к дому победителя «Москвич-412ИЭ» зелёного цвета, выпущенный 29 лет назад.

– Не говоря уже о том, что это совсем не тот «Москвич», в кузове я насчитал не менее десяти очагов сквозной коррозии. Меня убедили, что это особенность модели – главное же, что заводится и едет. А я не хочу на таком ездить, – жалуется Ребров. – У меня дед на таком ездил, но он прапорщиком был, его даже судили дважды, а мне это за что?

Организаторы лотереи утверждают, что нигде не уточняли, какой именно «Москвич» вручат победителю, а на билетах «изобразили автомобиль в иллюстративных целях».

– Это просто иллюстрация, которая нас ни к чему юридически не обязывает, – говорят в строительной компании «Агромаштехзапчасть», проводившей лотерею. – Более того, там изображён не наш «Москвич», а его китайская копия, некий JAC. В любом случае мы готовы следовать букве закона о правах потребителя – предоставленный приз готовы забрать и вернуть деньги за лотерейный билет, восстановив таким образом статус-кво.

—