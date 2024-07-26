Открылась настоящая причина одиночества Бузовой

Несмотря на успех Ольги Бузовой в карьере, ее личная жизнь совершенно не складывается. И сама Ольга не раз признавалась в том, что ей очень сильно хочется создать семью вместе с мужчиной, который станет для нее крепкой опорой в жизни.

Давайте рассмотрим ее натальную карту и разберемся почему у нее не получается построить отношения?

Солнце Ольги находится в Козероге, в 12 доме – это слабое положение, но она хорошо его прорабатывает. Обладатель такого положения должен много работать, быть настоящим пахарем и получать от этого удовольствие. Оля именно этим занимается – это отлично зажигает ее Солнце!

Солнце в соединении с Венерой также говорит о том, что ей нравится работать, а 12 дом – говорит про рекомендуемую сферу деятельности: шоу-бизнес – это прям ее!

Она упахивается, и ей это нравится, получает от работы все, но в целом от жизни она хочет чего-то другого.

Какого мужчину она хочет видеть рядом с собой

Хочет, чтобы союз был творческим (об этом говорит Венера в соединении с Солнцем в 12 доме). Интеллектуальным, чтобы мужчина мог поддержать беседу (Венера соединение Меркурий).

Но при этом, чтобы он мог удержать ее в ежовых рукавицах и так сказать давать ей люлей (морально, а возможно физически). Мужчина красивый, чувственный, что б помогал ей, был близок по духу, единомышленник (было о чем поговорить и вместе потусить). Но при этом властный (Солнце соединение Плутон), мог проконтролировать и где нужно даже манипулировать. Сексуальная удовлетворенность для нее очень важна.

И мужчина должен полностью ее в этом устраивать. Так сказать, должен разбираться во всех нужных точках и уметь ими пользоваться. Хочется ей, чтобы он был богатый, авторитетный. Но у нее не очень получается найти такого. До и на всеобщее услышание она рассказывает, что для нее важны чувства, а если нужно, она и сама может все оплатить. 100% лукавит!

Какой же на деле ей подойдет мужчина

Партнерства не случится, если человек не попадает под какой-то из критериев.

Партнерство должно быть обязательно!

Известный, знаменитый, роскошный, творческий. Человек, с которым у нее обязательно должно быть внутреннее единение.

Отношения могут зародиться на почве общего сострадания к кому-либо. Также это может быть: жалость, тайные моменты (общие тайны). Хорошо будет если это будет человек творческий или психологичный (психолог или интересующийся этой темой).

Что ей поможет выстроить долгожданные отношения

Мужчина обязательно должен нравится ее маме. Чтобы была возможность дружить семьями!

Он должен быть чувственный, красивый. Красота должна быть во всем: ухаживание, отдых, подарки.

Обязательно они должны быть так сказать на одной волне: совместные поездки, общение, учеба, им должно быть хорошо вместе.

Думаю, Оле не хватает мужчины-контролера, властного, волевого. Она не чувствует этого в своих партнерах ”истинного бога”, которому может поклониться.

Почему? Она сама очень волевой человек. И ей сложно найти кого-то круче себя!

Ей нужен какой-то серый кардинал, который сможет оказывать на ней влияние, контролировать. Но так как она сама отказывается это признавать – ей будет сложно это реализовать. Ведь ее Южный узел соединен с Плутоном – а это про замораживание функций планеты, он не дает ей полностью проявиться.

Поэтому она и вышла за Тарасова. Он на тот момент казался ей именно таким (мужчина-контролер, властный, волевой. Она почувствовала в нем “истинного бога”, которому может поклониться. Об этом она подробно рассказывает в интервью со Стрелец). Она была для него никем, а он для нее всем.

Сейчас ее положение поменялось и не получается вновь пойти по такому пути.

Аспект Нептуна и Плутона говорит нам, что выйти замуж ей поможет не только выбор властного и влиятельного человека. Если партнер будет творческой или психологической личностью, ей поможет это принять решение о вступлении в брак.

Подведя итог

1. В интервью (Стрелец) она говорит, что никогда не обращалась к психологу. Думаю, что ей нужно обратить внимание на данный аспект. Это поможет не только поработать с собой и своими затыками (а они есть у всех). Но и даст шанс встретить там достойного мужчину. Иначе каждый следующий мужчина без работы со своей натальной картой будет хуже предыдущего.

2. Из анализа выше, я вижу с ней мужчину статусного, взрослый бизнесмен с деньгами, который может решать проблемы. Если и из шоу-бизнеса, то из верхов (возможно востребованный продюсера).

Но такой мужчина не будет связываться с той, которая постоянно устраивает шоу из своих отношений.