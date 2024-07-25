 

Мнение: Почему спорт — это хорошо, а компьютерные игры — это плохо?

25.07.2024, 15:55, Разное
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Если школьник занимается спортом, то он молодец, гордость родителей, закладывает отличную базу для взрослой жизни. Если школьник играет в компьютерные игры, то он запущенный педагогический случай, и беднягу надо за хвост оттаскивать от компьютера, пока он окончательно не отупел.

Объясните, пожалуйста, в чём принципиальная разница? В том, что компьютерные игры — пустое развлечение? Ну так с такой точки зрения и спорт тоже — кроме биатлона, может быть, который полезен в качестве подготовки к службе в армии. В том, что от компьютерных игр тупеют? Так ведь типичные компьютерные игры — это решение интеллектуальных задач, а типичный спорт — это повторение однообразных упражнений на силу, ловкость и выносливость.

Может быть, компьютерные игры вредны для здоровья? Но вред от компьютера с вредом от спорта даже не сравнить. Возьмите буквально любой вид спорта, начиная с футбола, и вы увидите целый перечень стандартных профессиональных травм. Для здоровья полезен не спорт, а обычная физкультура, которой — сюрприз! — никто не мешает заниматься и обычному любителю компьютерных игр.

Предположим, у нас есть два школьника — Биба и Боба. Биба ходит на тренировки, бегает на лыжах. Боба играет в стратегии от Парадоксов, передвигает войска по историческим картам разных эпох. Почему Биба молодец, а Боба — нет?

Источник: Место для дискуссий


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