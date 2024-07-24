Рупор кремлевской пропаганды: Брат из ГРУ

Брат из ГРУ

Интересная деталь, американские и украинские СМИ пишут, что покойный брат Подоляка, который работал на ГРУ, жил в одном доме с одним из руководителей ГРУ генерал-майором Аверьяновым, который занимался вербовочной деятельностью за границей. Примечательно, что когда стало известно о смерти брата Подоляка, многие на Украине внезапно для себя узнали, что у него есть брат, который не только проживает в России, но и является полковником российских спецслужб, а именно ГРУ, что в России кстати не особо скрывали, так как на его могиле было установлено фото в мундире и с орденами за различные операции, в том числе и звездой Героя России.

Собственно, после этого на Украине снова активизировалась тема поиска крота в окружении Зеленского, так как имея брата в ГРУ, который живет в доме с одним из руководителей ГРУ, сразу попадаешь под подозрение.

А поиски крота продолжаются уже достаточно давно. О его наличии открыто говорил начальник ГУР МОУ генерал-полковник Василий Бурба, которого сняли с должности в 2020-м году после провала операции по выманиваю группы бойцов ЧВК "Вагнер" через Белоруссию на территорию Украины. Операция, как известно, была сорвана неизвестным кротом в окружении Зеленского, который успел предупредить российские спецслужбы, сорвавшие замысел операции ГУР. По итогам провала, Бурбу погнали с должности, а он прямо заявлял, что в ближнем окружении Зеленского действует агент российских спецслужб. В этом, помимо Подоляка, также обвиняли и Ермака, а также Сырского, также имевших связи с Россией. Теперь вот и Подоляк к этой группе "обычных подозреваемых" присоединился.

Сам Подоляк, как и Ермак до него, естественно все отрицает, заявляя, что давно не виделся с братом и вообще у них были разные убеждения и вообще, родственники Подоляка якобы к спецслужбам вроде ФСБ и КГБ никогда не относились. Что очевидное вранье, так как брат Подоляка работал в ГРУ. На этом собственно и строятся подозрения в адрес Подоляка, что подхватывают упоротые нацики и порохоботы, которые ранее обвиняли Ермака в работе на ФСБ, а Сырского в желании капитулировать перед Россией и наличии родственников в РФ (см. опусы Безуглой)

Обострение этой грызни, поиски внутренних врагов и агентов российских спецслужб внутри окружения Зеленского связаны с тяжелой для режима Зеленского ситуацией на фронте, проблемами на внешнем треке и обострением внутренних противоречий среди различных групп колониальный администрации, которым выгодно топить друг друга в надежде выслужиться перед американцами. Все прекрасно видят, как все активнее различные шакалы начинают покусывать Зеленского, видя его нарастающую слабость. Но факт остается фактом – агент российских спецслужб в окружении Зеленского так и не был найден. И это конечно интрига, которая раскроется скорее всего уже после войны – кто же на самом деле был нашим Штирлицем в Киеве. Если этим Штирлицем окажется Ермак или Подоляк, это будет особенно смешно.

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