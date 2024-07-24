Половина владельцев Apple Vision Pro в Китае возвращают устройства

Планы Apple по успешному запуску гарнитуры Vision Pro в Китае потерпели неудачу, поскольку половина пользователей вернули устройства в магазины. Высокий уровень возврата, достигающий 50%, указал на проблемы, связанные с Vision Pro.

Заоблачная цена отталкивает потенциальных покупателей, а те, кто все же решается на покупку, часто разочаровываются. Эксперты критикуют низкую практичность устройства, отмечая его ограниченную ценность в повседневной жизни. Многие пользователи возвращают гарнитуру после непродолжительного использования, считая, что она не оправдывает свою стоимость.

Продажи Vision Pro начались в Китае 28 июня. До покупки клиенты могут протестировать устройство в магазинах Apple Store, но только в течение 30 минут и с возможностью посещения не более двух раз. Аналитики предполагают, что на данный момент Vision Pro больше ориентирован на разработчиков, и массовое распространение подобных устройств ожидается только с выходом более поздних поколений.