Недосып вредит печени, подобно чрезмерному употреблению алкоголя

Недостаток сна может привести к развитию жировой болезни печени (неалкогольного стеатоза), аналогично злоупотреблению алкоголем, предупредил онколог Доронин. Недосып наносит такой же ущерб печени, как и алкоголизм.

Жировой гепатоз тесно связан с ожирением, повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. Эти проблемы характерны и для людей с недостаточным количеством сна. Сонное состояние обостряет чувство голода и стресс, что приводит к перееданию и усугубляет ситуацию.

На ранних стадиях жировой гепатоз не проявляет симптомов, о его наличии многие узнают случайно. Согласно статистике, сегодня около 10% взрослых людей в мире страдают ожирением печени.