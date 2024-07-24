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Чемпионат России по лыжероллерам в Рыбинске

24.07.2024, 9:09, Новости
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С 22 по 28 июля 2024 года в Рыбинске проходит чемпионат РФ по лыжероллерам. На соревнования приехало 200 спортсменов. Наиболее сильные поедут на чемпионат в Беларусь. Узнавать последние новости соревнований и делать ставки можно в БК Pari. Кстати, букмекер Пари бонусы предлагает не только новым, но и действующим клиентам.

Лыжероллеры – это вид спорта, в котором спортсменам необходимо передвигаться на лыжах, оснащенных скоростными колесами, по асфальту. Во время движения развивается скорость около 80 км/ч. Тормозной путь намного больше, чем у обычных лыж. Поэтому спортсмены используют экипировку, которая состоит из очков и защитного шлема.
Чемпионат проходит в течение недели. За это время спортсменам необходимо принять участие в 5 дисциплинах:

  • индивидуальной гонке;
  • спринте;
  • гонке преследования;
  • эстафете;
  • масс-старте.

По традиции чемпионат ежегодно проводили в Воронежской области, но в целях безопасности его пришлось перенести в Рыбинск. Чтобы заключать выгодные пари в букмекерских конторах на соревнования по лыжероллерам и другим спортивным дисциплинам, используйте бонусы букмекеров.

Особое волнение у организаторов вызывали гонки с массовым стартом. Причина не только в большом количестве участников, которые одновременно выходят на трассу. Спортсмены передвигаются на скоростных роллерах. Поэтому для проведения чемпионата требуется максимально ровная трасса. В Воронежской области гонки проходили на улицах для привлечения большого количества зрителей и показа зрелищного соревнования. В Рыбинске организовать аналогичные условия не получилось. Соревнования проводят в Демино на специальной трассе, предназначенной для тренировок лыжников в летнее время на лыжероллерах. В первый день чемпионата прошла индивидуальная гонка (девушки на 10 км, мужчины на 15 км).




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