 

После введения в Белоруссии безвизового въезда для граждан ЕС в санаториях Бобруйска сформировалась очередь на 2 года

24.07.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главные рекреационные учреждения Республики Беларусь сообщают об аномальном росте спроса на путёвки после постановления правительства безвизового въезда для граждан стран ЕС.

Так, курорты в Нарочи и Рогачёве временно приостановили приём посетителей, а сайт санатория в Новоельне перестал работать.

На происходящее отреагировал президент Александр Лукашенко. По его словам, люди в Европе заскучали по свежему воздуху, чистым улицам, вкусной еде, дешёвым коммунальным услугам и порядку, поэтому и пытаются ухватиться за любую возможность получить путёвку в белорусский санаторий.

– Как только все барьеры мы сняли указом, сразу все европейцы побежали сюда, отдыхать, выздоравливать. Даже на польской границе пробки какие, все хотят приехать в центр Европы, на островок стабильности. Приезжавшие сюда делать аборт американки рассказывали сотрудникам милиции о том, как рады находиться в Беларуси, как тут чисто, спокойно, свежо и нет гей-парадов, – заявил белорусский лидер.

В то же время в министерстве здравоохранения РБ заявили о том, что для урегулирования ажиотажа оплата за путёвки будет приниматься только в долларах.

– Я очень рад, что теперь могу поехать в самый центр Европы без визы. К сожалению, все места ждановичском санатории уже были разобраны, но к счастью, я смог урвать путевку в Бобруйск. Невероятно удивлён гостеприимству и приветливости в этой стране. Ещё до пересечения границы пограничники позаботились о радушном приёме, как-то узнали мой номер телефона и попросили назвать все свои социальные сети. Также они мне сказали, что часто отправляют пересекающих границу граждан в санатории, — рассказал единственный пассажир автобусного рейса Берлин-Минск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Считаем теперь не калории, а их плотность: что такое волюметрическая диета и как она работает

25.07 / Мнение: Их нравы: город-сад, мухлёж с опросами и тайная смена пола

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Предотвращено покушение на олигарха Иванишвили

24.07 / Мнение «аналитика»: О совершенно невероятном… Доренко — жив?

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Сделано в Узбекистане

24.07 / Какую изготовить шутку, чтоб угодить в собачью будку?

24.07 / Стало известно, когда стоит обращаться за помощью при медленном сердебиении

24.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Украина готова к переговорам в Россией

24.07 / «Просто для учёта» – в Москве специальные комиссии пересчитали и оценили квартиры иностранных агентов

24.07 / Илон Маск отложил презентацию роботакси Tesla до октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика