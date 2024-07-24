После введения в Белоруссии безвизового въезда для граждан ЕС в санаториях Бобруйска сформировалась очередь на 2 года

Главные рекреационные учреждения Республики Беларусь сообщают об аномальном росте спроса на путёвки после постановления правительства безвизового въезда для граждан стран ЕС.

Так, курорты в Нарочи и Рогачёве временно приостановили приём посетителей, а сайт санатория в Новоельне перестал работать.

На происходящее отреагировал президент Александр Лукашенко. По его словам, люди в Европе заскучали по свежему воздуху, чистым улицам, вкусной еде, дешёвым коммунальным услугам и порядку, поэтому и пытаются ухватиться за любую возможность получить путёвку в белорусский санаторий.

– Как только все барьеры мы сняли указом, сразу все европейцы побежали сюда, отдыхать, выздоравливать. Даже на польской границе пробки какие, все хотят приехать в центр Европы, на островок стабильности. Приезжавшие сюда делать аборт американки рассказывали сотрудникам милиции о том, как рады находиться в Беларуси, как тут чисто, спокойно, свежо и нет гей-парадов, – заявил белорусский лидер.

В то же время в министерстве здравоохранения РБ заявили о том, что для урегулирования ажиотажа оплата за путёвки будет приниматься только в долларах.

– Я очень рад, что теперь могу поехать в самый центр Европы без визы. К сожалению, все места ждановичском санатории уже были разобраны, но к счастью, я смог урвать путевку в Бобруйск. Невероятно удивлён гостеприимству и приветливости в этой стране. Ещё до пересечения границы пограничники позаботились о радушном приёме, как-то узнали мой номер телефона и попросили назвать все свои социальные сети. Также они мне сказали, что часто отправляют пересекающих границу граждан в санатории, — рассказал единственный пассажир автобусного рейса Берлин-Минск.

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