 

Названы вредные привычки, ускоряющие старение после 50 лет

24.07.2024, 8:49, Разное
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Согласно терапевту-эндокринологу Ирине Ленькиной, чрезмерное употребление алкоголя в возрасте старше 50 лет существенно ускоряет процесс старения.

Среди вредных привычек, которые пагубно влияют на здоровье в зрелом возрасте, Ленькина выделяет: курение, набор лишнего веса, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, чрезмерное пребывание на солнце.

По мнению Ленькиной, курение повышает вероятность злокачественных новообразований и преждевременной смерти от ишемической болезни сердца. Набор веса способствует возникновению сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии. “Для поддержания здоровья и активности в преклонном возрасте важно сохранять стройность”, – отмечает эндокринолог.

Чрезмерное употребление алкоголя после 50 лет ускоряет внешнее и физиологическое старение. Такая привычка негативно сказывается на памяти, здоровье печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ленькина также подчеркивает, что малоподвижный образ жизни способствует возрастным когнитивным нарушениям. А избыточное воздействие солнечных лучей на кожу является основной причиной меланомы. “Под влиянием солнца на коже появляются пигментные пятна, которые со временем могут трансформироваться в кератомы, а также к фотостарению”, – предупреждает врач.


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