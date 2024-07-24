Названы вредные привычки, ускоряющие старение после 50 лет

Согласно терапевту-эндокринологу Ирине Ленькиной, чрезмерное употребление алкоголя в возрасте старше 50 лет существенно ускоряет процесс старения.

Среди вредных привычек, которые пагубно влияют на здоровье в зрелом возрасте, Ленькина выделяет: курение, набор лишнего веса, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, чрезмерное пребывание на солнце.

По мнению Ленькиной, курение повышает вероятность злокачественных новообразований и преждевременной смерти от ишемической болезни сердца. Набор веса способствует возникновению сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии. “Для поддержания здоровья и активности в преклонном возрасте важно сохранять стройность”, – отмечает эндокринолог.

Чрезмерное употребление алкоголя после 50 лет ускоряет внешнее и физиологическое старение. Такая привычка негативно сказывается на памяти, здоровье печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ленькина также подчеркивает, что малоподвижный образ жизни способствует возрастным когнитивным нарушениям. А избыточное воздействие солнечных лучей на кожу является основной причиной меланомы. “Под влиянием солнца на коже появляются пигментные пятна, которые со временем могут трансформироваться в кератомы, а также к фотостарению”, – предупреждает врач.