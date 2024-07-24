При первой помощи человеку с инсультом нельзя давать ему воду

Первая помощь при инсульте должна исключать попытку дать пострадавшему жидкость, предупреждает невролог Николай Шамалов. Пища, вода и лекарства не должны попадать в организм больного до прибытия медиков.

Глотание при инсульте нарушается, что повышает риск проникновения в легкие посторонних веществ – воды, частиц пищи или лекарств. Это чревато развитием опасной аспирационной пневмонии.

Симптомы, указывающие на инсульт: слабость конечностей на одной стороне тела, речевые нарушения, асимметрия лица (опущение брови, угла глаза или рта на одной стороне).