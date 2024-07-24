Мнение «аналитика»: О «наших мальчиках»… Почему это так бесит украинцев?

Конечно же всё понимают, что Вождь — тот ещё отморозок, больной на всю голову. И соратники его — те ещё ****, ну слов цензурных нет! И генералы — карьеристы, лизоблюды, шаркуны…

Но мальчики — «наши мальчики» там — они-то чем виноваты? Такие наивные, чистые, тонкие, любители стихов, ценители музыки… Поддались пропаганде и пошли защищать своих? А кто бы на их месте не поддался бы, когда эта пропаганда льётся из каждого утюга и всех несогласных — в лагеря? Как можно не сочувствовать им — обманутым, оболваненным и брошенным в самую мясорубку? Как можно осуждать за сочувствие им, когда материнские сердца по всей стране обливаются кровью?

Нет, решительно у каждого, кто бросит камень в такую мать (или даже — в отца), нет ни души, ни сердца, ни капли человеческого!

Если что, это всё не имеет к нынешнему «украинскому кризису» никакого отношения. Ну, почти. Это современное прочтение как бы денацифицированными немцами истории войны на Восточном фронте (для нас — Великой Отечественной).

Представьте, там тоже снимают фильмы-эпосы про Сталинград. Только взгляд с немецкой стороны, «решительно осудившей» нацизм, фашизм и вот это вот всё, а потому взявшей на себя бремя судить других — русских в первую очередь — якобы за то же самое. И этот взгляд целом пронизан сочувствием к «нашим мальчикам», которых фюрер отправил погибать среди диких льдов. Спустя 80+ лет после Сталинградской битвы, отношение к ней в ФРГ именно такое — это не начало краха нацизма, а ужас несчастных, хрупких, белокурых немецких мальчиков, сгинувших в русских снегах.

«Сталинград — трагедия всего немецкого народа. Сотни тысяч молодых мужчин, среди них романтиков и интеллигентов, перемололи жернова Молоха, бога войны», — вот основной нарратив германской пропаганды начала XXI века. Ну, типа, суровые и беспощадные русские вышли из тьмы и морозов, забрав в ад невинные души сотен тысяч парнишек, цвет нации. Их матери и сёстры рыдали, их дети больше не увидели своего доброго папочку.

То есть, в немецком массовом сознании солдаты вермахта — не здоровенные и закалённые в боях взрослые мужики с закатанными по локоть рукавами мундиров, которые рвались обеспечивать своим фрау «либенсраум» на Востоке и вытеснять «унтерменшей» за Урал и в Сибирь. А милые, наивные «мальчики», всего лишь с честью выполнявшие свой воинский долг по приказу безумного диктатора.

И вот уже глава МИД ФРГ Анналена Бербок «гордится» своим дедом, который получил «Железный крест» как раз на Восточном фронте (и проявил усердие в изучении «Майн Кампф»), а рейхсканцлер Олаф Шольц своего предка-железнодорожника, честно отправлявшего на Восток эшелоны с техникой и, да, «мальчиками», считает вообще ни к чему не причастным. После чего эта парочка дружно выступает за отмену всех русских, осмелившихся поддержать «своих мальчиков». Недавние европейские санкции против российских певцов и певиц за концерты в зоне СВО хорошо иллюстрируют это совсем не удивительное лицемерие.

Но то — немцы. Они с конца 1940-х тихо грезят идеей реванша за «страдания мальчиков» на Восточном фронте. Сейчас им выпала возможность — и они стараются.

Другое дело — украинцы. С какой бешеной яростью набрасываются они сейчас всей толпой на каждого, кто пусть не делом, но хотя бы словом обмолвится в России (и особенно — вне её) про поддержку наших парней в зоне СВО. Будь это человек хоть сто раз антипутинский и заукраинский, но если он хоть раз возмутится, что русским пленным режут глотки в нарушение всех законов и обычаев войны — клеймо «путинской консервы» и путь на сайт «Миротворец» ему обеспечены. И не отмыться.

А вот немецкое сочувствие «нашим мальчикам», сгинувшим в снегах Сталинграда или огне Курской дуги, такого яростного протеста не только не рождает в украинских душах, но напротив, встречается с полным пониманием и частичным одобрением. Хотя в те годы каждый пятый красноармеец был украинцем, и в печально известных «Россошках», «Питомнике» и «Дулаге-205», где «немецкие мальчики» заморили голодом многие тысячи пленных, дедов и прадедов нынешних граждан Незалежной тоже было немало.

Странно, не правда ли?

Выходит, украинцы за партию «Леопардов» и обещания «Таурусов» продали немчуре и память, и душу?

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