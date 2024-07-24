 

Мнение: Связь

24.07.2024, 3:07, Разное
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Неделю назад российские “правоохранители” внезапно схватили второстепенного чиновника московской мэрии Кибовского, вменив ему, как водится, взятку – и этот неожиданный арест вызвал странно большой резонанс. Побежали шепотки (или даже целенаправленно кем-то раздуваемые слухи), что арестом Кибовского дело не ограничится, что это, вероятно, началась Большая Охота силовиков на Мэрию, что сегодня Кибовский, а завтра, глядишь, и сам Собянин…

А сегодня (точнее, уже вчера) посреди летнего расслабона прогремела новость, что Москва устами Собянина вдруг, чуть ли не последней из всех крупных регионов, ввела повышенные “подъемные” для подписывающих в столице контракт на СВО – почти 2 млн. рублей. Собянин “вскрыл кубышку”, хотя о его реальном отношении к “СВО” не догадывается только самый наивный.

Есть ли какая-то связь между этими событиями? Конечно, никакой.

Источник: Размышления вольного социолога


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