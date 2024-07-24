Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

1. В июне проценты по госдолгу, которые выплачивают власти США, превысили 30% от поступлений в государственный бюджет. Это тяжело даже для семьи, которая платит ипотеку. Для государства такая ситуация в мирное время — чёткий признак финансовой катастрофы (ссылка):



В июне США потратили $140 млрд на выплату процентов по госдолгу, что стало рекордным значением за всю историю. Совокупный показатель с начала 2024 года вырос до $868 млрд, а по итогам всего года он может достичь $1,15 трлн.

Но это еще не все плохие новости: в прошлом месяце США потратили на выплату процентов по госдолгу свыше 30% всех поступлений в бюджет. Кроме того, к концу текущего года стоимость обслуживания госдолга США может достичь $1,6 трлн в годовом исчислении и стать самой крупной статьей бюджетных расходов.

Долги растут, также кучу бюджетных денег в США тратят на медицину — население стареет и болеет, а из-за жуткой коррупции медицинские процедуры и лекарства стоят в США обычно в 10-100 раз больше, чем в нормальных странах. Уходят деньги и на всевозможные пособия (ссылка):

Обязательные расходы на протяжении многих лет неуклонно росли и в этом финансовом году достигнут 14,6 процента ВВП (на три процентных пункта выше среднего показателя за 40 лет), что происходит на фоне увеличения числа пожилых американцев, на которых распространяется действие соответствующих программ. <…> в 2024 году пособия будут получать более 67 миллионов человек, что на 8 миллионов больше, чем в 2015-м. В то же время расходы на основные медпрограммы достигнут 5,8 процента ВВП при 3,4 процента за предыдущий 40-летний период.

На фоне более высоких процентных ставок растут и расходы на выплаты по государственному долгу, прогнозирующиеся на уровне 3,2 процента ВВП в текущем году, что является максимальным показателем с 1991 года.

Выход из ситуации очевиден — обесценить доллар, чтобы и долги, и социальные обязательства сгорели в пламени инфляции. Маленькая проблема для Дональда Трампа заключается в том, что обесценившийся доллар перестанет быть главной мировой валютой, что для экономики современных США тоже смертельно.

2. Ещё о величине реальной инфляции в США. За несколько лет, – то есть приблизительно за период президентства Байдена, – стоимость традиционного праздничного стола на день независимости США (4 июля) выросла на 30% (ссылка). Только за последний год на 11% подорожала говядина и на 12% лимонад. Привычное американцам барбекю на открытом воздухе обходится теперь заметно дороже.

Американцы недовольны, но они ещё не знают, что ни 11%, ни даже 111% ситуацию не выправят. На первом этапе доллар придётся обесценивать, чтобы было чем платить долги. На втором этапе — чтобы фабрика в Техасе могла конкурировать с фабрикой в Ухане по себестоимости выпускаемых чайников и кастрюль (что возможно только при резком удешевлении рабочей силы в США). Пожалуй, чтобы свести концы с концами, доллар придётся обесценить раз в двадцать минимум — с сопоставим падением уровня зарплат, пенсий и пособий.

3. Проверка независимых экспертов показала, что «футуристичный» дизайн знаменитого тесловского Кибертрака до степени смешения похож на дизайн мусорного бака (ссылка):





Как полагаете, это реальная новость, или это перепечатка с американского аналога нашей «Панорамы»?