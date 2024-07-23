Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

На прошлой неделе совершил вояж в Санкт-Петербург – впервые за последние лет 10. Это даже странно. Вот же вроде Питер! Для Москвы он считается чуть ли не как пригород, рукой подать – а вот поди ж ты… В 90х бывал часто, ездил в гости и поработать в нулевые, заезжал в начале «десятых». Но запомнил его как очень красивый, малость бестолковый, уютный, обшарпанный, с потрясающе вкусным и стильным общепитом.

Однако в этот раз… Я оказался в городе замотанном, колючем и каком-то уставшем, где всё делается через «не могу». Да, вот что поражает: в Питере сейчас куда-то исчезло такое качество, как «легкость». Теперь, если это и Венеция, то именно Северная: тяжелая, замерзшая, с трудом шевелящаяся. При том, впрочем, что с точки зрения главной цели поездки – найти в Питере читателей и презентовать им свою «Эмпатию» – все прошло даже выше ожиданий: на встречу в кафе собралось полтора десятка замечательных питерцев, чудесно посидели, все захваченные из дома книги разошлись, все автографы поставлены. Просто класс! Но сам Питер… Хотя найти причину не составляет труда: невооруженным глазом видно, что город чудовищно перегружен.

Я, кстати, был уверен, что все будет наоборот. Рассуждал так – еду, мол, в бывшую столицу РосИмперии, главную, без сомнения, туристическую жемчужину РФ. А ведь туристов-то, ха-ха, и не будет! Откуда им взяться? Европейцы в Россию не ездят, американцы – тем более, санкции, да и вообще это как-то стало им в мире западло; могли бы быть китайцы – но, похоже, и наши муравьиные друзья тоже – то ли экономят, то ли малость того, брезгуют. А значит – Питер должен быть полупустой! В разгар сезона! И тут приезжаю я, весь в белом. Пусть всего лишь с мятым червонцем в кармане, но все равно – Московский Гость! Буду придирчиво выбирать себе апартаменты, экскурсии, сегодня в одном месте, завтра в другом… Приятно ж будет ощущать себя Туристом на безрыбье?!

Ага. Хрен там. Питер оказался ЗАБИТ. Полностью. Ощутил я себя буквально Мистером-Твистером из детского стишка:

Улица Гоголя,

Третий подъезд.

— Нет,— отвечают,—

В гостинице мест.

Улица Пестеля,

Первый подъезд.

— Нет,— отвечают,—

В гостинице мест.

Площадь Восстания,

Пятый подъезд.

— Нет,— отвечают,—

В гостинице мест.

Прибыло

Много

Народу

На съезд.

Нет, к сожаленью,

В гостинице

Мест!

Хотя всё началось еще раньше – до Питера было банально не доехать! Я столкнулся с этим впервые в своей практике Великого Комбинатора – когда НИКАКИХ билетов банально нету. Это было настолько необычно, что я всё грешил на какую-то незадачу, случайность. Я три недели подряд пытался уехать в Питер – так, как делал всегда, как всегда и делали в Москве, спонтанно, по капризу или по необходимости: захотел смотаться в Питер – поймал случайный билет, пусть в плацкарте на верхней полке – и вали.

Тут я за три недели делал несколько случайных подходов к снаряду – всегда с неизменным результатом: билетов нет. Просто нет как класса. Ни на сидячих, ни на так называемых «неудобных» – ни на каких нет. Каюсь – на третью неделю я счел, что задержка с приездом становится совсем уж неприличной, и согласился… поехать автобусом. Ночным! Твою мать… Ладно, это я опишу как-нибудь отдельно.

Ну и по прибытии я обнаружил следующую напасть, из упомянутого мистера-твистера. «Нет, отвечают, в гостинице мест». В буквальном смысле! Все мои «расчеты» полетели прахом. Питер не то что не «испытывал недостаток туристов»; какой там – Питер забит ими до отказа! Гостиницы переполнены ВСЕ, и не только они: забиты и хостелы, и «мини-отели», и «квартиры посуточно» – забито всё. Впору, видимо, вспоминать ненавистную мне бабушкину, советскую предусмотрительность – планировать всё заранее, даже не за три недели, а за три месяца, и тогда же бронировать, и тогда же оплачивать. Потому что иначе МЕСТ НЕТ.

Феноменально. Как так?! Ведь еще лет 5 назад все иностранцы если куда и ехали, то именно в Питер. Местные мне рассказывали, что буквально одни только финны тут тусовались круглый год буквально сотнями тысяч! Сейчас – всё, аллес, финнов вымело всех до одного. И всю прочую Европу. По идее – они же оставили пустые гостиницы? ГДЕ ОНИ??

И вот ответ, буквально сбивающий с ног: выходит, что всех бесчисленных иностранцев… не то что «заменили», но и даже многократно превзошли НАШИ. Как любит шутить Стас Белковский, «недорогие россияне». Недорогие россияне «рядами и колоннами» заполонили всё. Причем, что поразительно – во всех ценовых категориях. Приценился я, к примеру, к пафосному отелю «Достоевский» в самом центре Санкт-Петербурга, 10 тысяч в день за номерок; что думаете – МЕСТ НЕТ. Ни на сегодня, ни на завтра, ни на послезавтра.

В общем, в эту поездку я действительно наглядно увидел и буквально пальцами ощутил, что в карманы недорогих россиян брандспойтом льются деньги. Страна захлебывается от денег! А россияне, видимо, ввиду практически коллапса выездного туризма (Европа по сути закрыта, Турция стала дико дорогая) – с ожесточением ринулись «отдыхать в России». И первой жертвой пал именно Питер: он явно не справляется. И не справляется РЖД, и на пределе работают аэропорты. В воскресенье я с горя едва не уехал и обратно тоже на автобусе: спасло меня то, что билетов на автобус до Москвы тоже не было. Напрочь. Зеро.

В Питере, правда, нынче очень развиты «капсульные» отели. Найти себе место для переночевать доступно разве что там. И недорого – 800-1000 рублей на ночь. Я, правда, решил, что еще не готов для такого унижения. Ведь «капсула» – это ящик, по сути. Немного расширенный вариант гроба. В этот ящик надо забираться на четвереньках, закрывать за собой боковую крышку… и спать. Там внутри типа кровать. А то люди жалуются, что не могут спать, если в комнате нет окна. Спите в ящике – там нет НИЧЕГО.

Пишут, что в Питере бурно развивается «бизнес капсульных отелей». Сама идея, между прочим, пришла из Японии; ну да – у японцев, как мы знаем, жуткий дефицит земли, выкручиваются как могут…

В общем, в Питере классно, конечно… но не беззаботному туристу. Удивительно, но сейчас в питерском туризме нет конкуренции – всё забито под завязку. Турист в Питере – и возможно, во всей России – ощущает себя лишним. Он здесь не нужен, без него легко обойдутся, коли и тех, кто приперся раньше, непонятно куда девать. Взбаламученная масса мечется по стране, запертая в ней, как в клетке.