 

Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07.2024, 21:45, Разное
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После череды выступлений Анастасия Волочкова решила себя побаловать отдыхом в Подмосковье. Сначала артистка провела время на базе отдыха, а после отправилась в банный комплекс. Деталями своего досуга балерина охотно делится с подписчиками в популярной социальной сети, публикуя фото и видео.

Однако для полного счастья Волочковой не хватает рядом близких. В частности, она скучает по своему другу Прохору Шаляпину. Отдыхая в банном комплексе, танцовщица записала видеообращение, обратившись таким образом к певцу. Она публично отчитала артиста за то, что тот отдыхает без нее.

“Прохор Шаляпин, а ты вообще где? Ты пока в Ялте своей зажигаешь, я уже приехала в самый лучший банный комплекс, куда хочу тебя пригласить. А ты все вернуться не можешь”, – возмутилась балерина, не выдержав отсутствие близкого друга.

Прохор дает понять Анастасии, что видит ее обращения. В частности, он сделал репост публикации Волочковой. Однако публично он не стал комментировать возмущения подруги.

Ранее Анастасия Волочкова разразилась гневной тирадой в адрес хейтеров, которые критикуют ее поведение на недавних видео. Артистка даже вспомнила Майю Плисецкую. Слова балерины приводили “Дни.ру”.


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