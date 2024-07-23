Мнение: Питерское метро

Метро в Питере – это какой-то специфический аттракцион, я даже сам бы и не поверил, что такое вообще возможно. Но ладно. По прибытию в город-герой вхожу в метро возле того же Московского вокзала (дошел до него пешком, катя за собой чумодан на колесах от автовокзала на Обводном, как – не спрашивайте). Голова после бессонной ночи в проклятом автобусе соображает плохо, а народу, как и везде нынче в Питере – тьма. Что дальше делать – не знаю. Мне говорят – надо взять карточку, встань в очередь. Ок – отстоял очередь к автомату, приложил свою карточку – мне дали другую карточку, почему-то за 80 рублей.

«Дорого за одну-то поездку», – подумал я рачительно, но пошел с этой новой карточкой к турникетам. Прикладываю – шиш! И надпись: «Деньги на счету закончились».

Как, думаю, закончились – если они еще даже не начинались?! Я же эту карточку только что купил! Она новая!

Видимо, сказал это вслух. Тут мне доброжелательный охранник на проходе разъясняет – э-э, брат, так это ж вы только саму карточку купили! А теперь вам надо ее заполнить!

И указывает на кассы – то есть на еще одну очередь. Хитро у них теперь вход в метро оборудован! С кондачка не проскочишь. Ладно, встаю еще в одну очередь. И пока читаю объявы над кассой. Пишут, что в кассе продают ЖЕТОНЫ – по 70 руб. штука. И что еще «электронные жетоны».

Жетончики я помнил – они были в Питере прикольные, я по ним раньше всегда и ездил, последний раз лет 12 назад. Отрадно видеть, что они и сейчас есть. Хотя цена показалась малость несуразной. 70 рублей – это дороже чем в Москве! Хотя в Питерском метро всего-то 3 или 4 линии!

Ок, достоял до окошка, там миленькая улыбчивая кассирша, я ее спрашиваю:

– А что, у вас правда жетон можно купить? Или это сувенир?

– Ну почему ж сувенир? – отвечает она. – Можно.

– По 70 рублей?! А чего так дорого?!

– Так вы их и не берите, – отвечает она мне доверительно. – У вас же карточка есть? Вот и покупайте электронные, они по 49!

– А чем они отличаются?

– Ничем, – отвечает кассирша.

Я в ступоре.

– Э-эээ, – пытаюсь собраться с мыслями. – А зачем же у вас люди покупают эти жетоны по 70, если есть такие же по 49??

– Да черт их знает, – с искренним изумлением отвечает кассирша, как будто этот вопрос ее саму давно мучает. Пожимает плечами, и вдруг прыскает от смеха.

Я купил десяток «электронных», ей улыбнулся, как будто мы два сообщника, и пошел второй раз к турникетам. На штурм! А я ведь, как уже сказано, с чумоданом на колесиках. Иду к проходу с карточкой наперевес, попутно напряженно думая, как я буду вместе с со своим багажом протискиваться сквозь узкую щель.

Тут мне кричат: «Стойте!» Это подходит еще один охранник, в новой форме питерского метро, с иголочки. «Твою мать! – думаю я. – Сейчас поди еще и за чемодан заставит платить».

Но он мне:

– Вы не туда идете!

«Блин, опять не туда!»

– Вам надо левее.

– Куда левее?! – не понимаю я.

– Левее идите! Там шире!

А я на автомате уже приложил к турникету карту. Створки открылись, манят. А охранник вопит – «левее!» Народищу, как я уже говорил, тучи – самый час пик.

Через минуту я сообразил, что он так оказывал мне любезность – показывал, что есть слева широкие воротца, видимо, как раз специально для «людей с багажом». Но пока суд да дело – на моем турникете воротца закрылись. Подумав, я приложил карточку еще раз, расставшись еще с 49 рублями.

А в дело вмешалось третье лицо – пожилой мужчина с волевым и обветренным лицом, похожий на старого моряка. Он как раз сидел на этих самых «воротцах», видимо, отвечая за спецпроход для людей с чемоданами. Он тоже был в форме. И был разгневан. Но не на меня – а на своего, так сказать, коллегу.

– Не отвлекай! – сказал он мрачно охраннику.

– А я и не отвлекаю, – ответил он нервно.

– Нет, ты отвлекаешь, – с нажимом повторил моряк. – Не отвлекай!

– Да как я его отвлекал?! Я не отвлекал! Я показал… чтобы с чемоданом…

– Ты отвлек человека, – сказал обветренный из метро. – Зачем ты его отвлек??

Это уже почти с ненавистью. И мне, вскользь:

И я прошел, наконец. С третьего раза! Я уже ехал вниз в обнимку с чумоданом, но еще долго слышал, как они наверху продолжали переругиваться. Моряк явно побеждал. А эскалатор все опускался, как в бездну – в Питере, как я уже вспомнил, дико глубокие станции. Вспотеешь, пока спустишься.