 

“Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

23.07.2024, 20:40, Разное
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В недавнем интервью Анна Семенович призналась, как на пике популярности она ощутила себя особенной и более значимой, чем окружающие. Это состояние, когда внимание поклонников и успех порождают чувство собственной исключительности, знакомо многим знаменитостям. Обычно это называют “звездной болезнью”. “Мне казалось, что я очень важна и важнее всех остальных, и вообще я такая вот звезда”, – сказала артистка.

Семенович не стала скрывать, что подобное восприятие себя иногда приводило к не самым лучшим поступкам. Она рассказала, что несколько раз вела себя недостойно. Но именно осознание своих ошибок и чувство глубокого стыда помогли ей пересмотреть свое поведение. Стыд вернул ее к реальности и позволил снова обрести внутренний баланс.

“Я человек очень добрый по своей сути и отзывчивый”, – отметила певица.

Анна Семенович также подчеркнула, что понимание важности своей профессии сыграло ключевую роль в этом процессе. Она осознала, что быть звездой — это такая же значимая работа, как и любая другая профессия, будь то врач, учитель или психолог. Эта мысль помогла ей найти гармонию и вернуться к более скромному и уравновешенному состоянию.


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