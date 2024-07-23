Helldivers 2 готовится к крупнейшему обновлению

Arrowhead Game Studios объявила о масштабном обновлении под названием “Эскалация Свободы” для шутера Helldivers 2. Обновление, которое станет самым крупным с момента релиза, будет выпущено 6 августа на ПК и PlayStation 5.

“Эскалация Свободы” введет ряд новых функций и испытаний, включая новый уровень сложности “БР 10: Мега-Ад”. Он предложит игрокам максимальную интенсивность с повышенной сложностью миссий и щедрыми наградами.

Обновление также добавит множество новых миссий и более укрепленных вражеских аванпостов, требующих большей координации и стратегического подхода. Болотный биом с туманным окружением потребует использования фонариков, поскольку свет станет решающим фактором.

Кроме того, в игру будут включены знакомые враги из первой части, в том числе огромные пронзатели, споровые громилы и альфа-командир терминидов, а также новый большой ракетный танк. Во время миссий появятся новые задачи, которые подстегнут стратегическое мышление.

Обновление “Эскалация Свободы” для Helldivers 2 обещает значительные улучшения игрового процесса и наверняка порадует поклонников этого напряженного шутера.