Мнение: Студент. Раскольников

Но все-таки – Питер остается Питером, даже в нынешних жутких обстоятельствах. Черточки мелькают. Иду по улице Гончарной от Московского вокзала, утро, уже жарко, не протолкнуться, сама улица какая-то перерытая, дома в строительной сетке, всё запыленное, узко – в общем, ужас, натуральная то ли Русь-матушка, то ли уже Азия-с… И вдруг вижу – на стене объявление, написанное от руки (!) чем-то вроде красного фломастера, на синем фоне (!!), крупно, красивым почерком:

«Друзья! К сожалению, здесь уже закрыто. Таковы обстоятельства. Признаюсь, мне было приятно каждое утро наливать вам кофе. Надеюсь, что когда-нибудь мы возобновим…»

Всё это рядом даже не с окошком, а скорее амбразурой в этой стене – действительно закрытой и безжизненной. Сквозь мутное стекло можно различить, что там внутри что-то вроде ниши, буквально метр на полтора, где, видимо, в самом деле стоял хитрый прибор, предназначенный для приготовления «кофе навынос». В нише за амбразурой, стало быть, и обретался автор объявления, этакий Раскольников нового века – увы, прогоревший. Или, может, у него просто кофе кончилось?