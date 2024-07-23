Мнение: Дефицит рабочих рук в России, бесконтактное лечение камней в почках и ложные вызовы скорой

1. В Школе Капитализма обсуждаем риски рынка земляных работ. Цитирую, например, про кадры (ссылка):



… Джо Байден подал в отставку, и теперь безусловным фаворитом президентской гонки в США является Дональд Трамп, который настроен конфликт на Украине завершить… Базовый сценарий такой: в течение ближайшего года Дональд Трамп закрывает Украинский проект.

Применительно к обсуждаемой теме завершение тёплой фазы конфликта означает:

— демобилизацию;

— снижение загрузки оборонных предприятий;

— возвращение блудных релокантов;

— миграцию в Россию запертых сейчас внутри Украины мужчин;

— приток в Россию гастабайтеров из Средней Азии.

В долгосрочной перспективе демографические проблемы России огромны, как их решать, пока что никто не знает. Однако это в долгосрочной перспективе, а вот к середине 2025 на нашем рынке труда может образоваться даже некоторый переизбыток рабочих рук.

<…>

Следующий риск — новые технологии. Серьёзной угрозы с этой стороны я не вижу, но для порядка опасные места всё равно стоит осмотреть.

Для начала, на рынок могут выйти агрегаторы по типу Яндекс.Такси, которые уронят расценки на рытьё канав. Риск я расцениваю как низкий…

Затем, уже не меньше 15 лет существуют системы удалённого управления экскаваторами (ссылка, ссылка). Раньше в России подобным не заморачивались, так как обычных экскаваторщиков хватало, но сейчас, в условиях острого дефицита кадров, кто-нибудь вполне может начать экспериментировать…

Выглядеть это будет так. Некий стартапер закупает штук 30 мини-экскаваторов и нанимает несколько техников-водителей, которые развозят их по местам работы. Общение с прорабами идёт через диспетчерскую с русскими барышнями, а непосредственно копают траншеи вьетнамцы, которые сидят у себя во Вьетнаме и работают через интернет.

Наконец, беспилотные такси от Яндекса уже обкатываются в Ясенево (район Москвы). Рано или поздно технологию доведут до ума, после чего в течение короткого времени Яндекс выставит 95% двуногих таксистов на мороз. Значительная часть оставшихся без работы таксистов пересядет за рычаги экскаваторов.

Пока что всё это — стандартная зыбкая футурология, а не твёрдый прогноз. Я буду удивлён, если хотя бы один из перечисленных рисков выстрелит уже в 2025 году: технологии такого рода демонстрируются публике десятилетиями, но каждый раз их реальному внедрению мешают какие-нибудь практические мелочи, делающие его убыточным…

2. Новости импортозамещения — в Швабе сделали аппарат для дробления камней в почках (ссылка):

…Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на выпуск и применение в медицинской практике отечественного литотриптера — новой разработки холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Основанный на работе инновационного ударно-волнового генератора аппарат для измельчения камней в почках сможет заместить аналогичные изделия импортного производства.

В основе разработки Московского завода «Сапфир» «Литотриптер ЛТ-1» — новейший электромагнитный ударно-волновой генератор. Инновационные конструктивные решения позволили сократить длительность воздействия импульса ударной волны и бесконтактно измельчать камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 мм…

Я одного не могу понять. Почему если камень в почке, его дробят ультразвуком, а если камень в желчном пузыре, то удаляют не камень, а сам желчный пузырь?

3. В США судят даму, которая вызывала службу спасения более 400 раз. На её счету как минимум один труп — спасатели не успели к настоящему больному, так как были заняты обработкой ложного вызова (ссылка).

Неочевидный факт: в России таких шалунов полно. Скорая постоянно ездит то померить давление, то просто поговорить. Очень удобно: не надо идти в поликлинику с больным горлом, например, можно сразу вызвать бесплатных врачей себе домой.

Для некоторых наших халявщиков 400 раз — детские цифры. Они дёргают скорую по каждому чиху на протяжении десятилетий, чувствуя при этом полнейшую безнаказанность. На некоторых участках больше половины (!) вызовов приходится на тех, кому скорая совершенно точно не нужна.

Теоретически за ложные вызовы скорой предусмотрен небольшой штраф. Проблема в том, что эти штрафы, во-первых, не выписывают, а во-вторых, суммы там такие маленькие, что даже если штрафовать будут за каждый вызов, всё равно получится дешевле, чем ходить к платному врачу.