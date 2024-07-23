 

Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь после прихода цивилизации

23.07.2024, 19:45, Разное
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Жизнь после прихода цивилизации

Эта фотография – из одной поездки к верховьям реки Парагвай лет десять назад.

Семья этой девочки гуарани пьёт воду прямо из реки. На гигантской скотоводческой ферме, где работают её родители за немного продуктов или несколько долларов в день, коровы пьют воду из специальных поилок, которые регулярно дезинфицируются ветеринарами из столицы, чтобы не рисковать качеством мяса, предназначенного на экспорт. Если от укуса змеи или по какой-либо другой причине погибнет корова – ветеринар приедет, разберётся и выдаст официальное заключение о причинах. Индейцы рождаются и умирают без паспорта. Врачей в этих краях не было никогда. В 40-летнем возрасте индейцы превращаются в стариков. В парагвайской глубинке это скорее норма, чем исключение.

При этом Парагвай – потенциально богатейшая страна, где правящая белая элита сначала начинает говорить на гуарани, а уже потом – на испанском. Но школьные учебники рассказывают парагвайским детям, что когда в страну «пришла цивилизация» индейцы жили «в каменном веке, а потом ассимилировались».

Это фото – штришок к портрету Глобального юга и объяснение, почему на нас продолжают смотреть оттуда с надеждой.

(c) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Особенно сильно цивилизация пришла в Парагвай в 19-м веке во время Парагвайской войны и сопровождавшего ее геноцида местного населения.

Источник: Colonel Cassad


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