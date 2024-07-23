Главе комиссии ЕС по разработке антироссийских санкций поставили новую задачу: санкции должны хотя бы не помогать Москве

Руководитель комиссии Европейского Союза по разработке и контролю за соблюдением санкций против России 44-летний Роберт Джефферсон впервые с марта появился на публике.

По информации французской газеты L’Humanité, чиновник долгое время находился в «глубоком депрессивном эпизоде» в связи с результатами своей работы.

– Джефферсон очень болезненно переживал, что несмотря на все его старания, до сих пор не получилось санкции, которые бы реально работали. С прошлого сентября он начал часто говорить коллегам о бессмысленности их работы, – рассказал изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Вывести чиновника из депрессивного эпизода удалось при помощи специальной диеты и витаминных капельниц. Издание утверждает, что его отставка рассматривалась и даже была рекомендована, но вместо этого вышестоящие руководители решили изменить стоящие перед ним задачи.

– Теперь комиссия должна разработать такие санкции, которые по крайней мере не будут помогать Москве перестраивать экономику и развивать промышленность, – пояснил собеседник газеты. – С нефтегазовыми доходами РФ всё сложнее – пока не удалось придумать ограничительных мер, которые не приводили бы к росту этого показателя, поэтому в очередном пакете санкций эту сферу решили вообще не трогать.

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