 

Ушла из жизни звезда “Евровидения” – представила Россию достойно

23.07.2024, 19:30, Разное
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Во вторник, 23 июля, появилась информация о смерти Екатерины Шкляевой – солистки коллектива “Бурановские бабушки”. Она скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сделав публикацию в популярной социальной сети.

По его словам, Екатерина Семеновна являлась камертоном для всех участников группы, причем не только в песнях, но и в жизни. Мол, она вкладывала свою душу куда только можно было, являлась вдохновителем и демонстрировала силу воли. Бречалов считает, что смерть Шляевой – это большая утрата.

Напомним, она вместе с другими участницами группы достойно представила родную страну на тогда еще менее скандальном песенном конкурсе “Евровидение” – 12 лет назад в столице Азербайджана. Тогда коллектив “Бурановские бабушки” занял вторую строчку рейтинга благодаря композиции “Party for everybody”, уступив представительнице Швеции Loreen.

Группа “Бурановские бабушки” была создана еще в прошлом веке. Однако коллектив прославился на всю страну лишь в начале нулевых благодаря выступлениям с песнями известных артистов, но участницы исполняли их на удмуртском языке. Публика была очарована солистками группы, поэтому было решено отправить их на “Евровидение”.


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