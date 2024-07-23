Нейрохирург рассказал, как распознать заболевания головного мозга

Врач-нейрохирург Сергей Митьковский предупреждает, что люди, подверженные стрессу, курильщики и гипертоники особенно уязвимы к мозговым патологиям.

Врач призвал не игнорировать регулярные головные боли, не поддающиеся обезболиванию, снижение памяти, вялость и уменьшение работоспособности, приступы обмороков, судороги, повышение температуры, потерю веса, шум в ушах, нарушение координации

С возрастом риски мозговых заболеваний возрастают у любителей никотина и алкоголя. Никотин провоцирует аневризмы, а алкоголь разрушает мозговую кору. Также к факторам риска относятся: ожирение и повышенный холестерин, гипертония, хронические стрессы.

Среди распространенных мозговых патологий выделяют: атеросклероз и аневризмы сосудов, эпилепсию, болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульт, опухоли.