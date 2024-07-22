Рупор кремлевской пропаганды: За что немца Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии

За что в Белоруссии к смертной казни приговорили гражданина Германии Рико Кригера.

Кригер сам вышел на контакт с СБУ и предложил свои услуги. В Белоруссию он заезжал уже с инструкциями украинских спецслужб, телефонами и беспилотником.

Кригер обязался провести разведку и фотографирование объектов по координатам в Осиповичах. Этот город является большим ж/д узлом, также там расположен крупный завод автомобильных агрегатов.

Кригер учился на механика, поэтому с БПЛА умел обращаться профессионально, работал охранником в американском посольстве в Берлине и в Красном Кресте и службе спасения в Нижней Саксонии.

Как показал на допросе в КГБ сам Кригер, в СБУ ему пообещали, что пригласят в Киев, потому что хотят якобы наградить и лично с ним встретиться.

Кригер проходит по 6 статьям, среди них «Акт терроризма», «Агентурная деятельность» и «Наёмничество».

В общем, персонаж замаранный с ног до головы.

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