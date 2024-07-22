Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда – Филя, возьмешь мелочью?

Еще в прошлом году Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской за ее слова в интервью Алене Жигаловой. Тогда артистка обвинила коллегу по цеху в мизогинии. Певца эти слова задели, поэтому решил защитить свои честь и достоинство, потребовав от бывшей подруги моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Интересы сторон представляли в суде их адвокаты. Именно они и ездили на заседания, артисты же там не появлялись. В понедельник, 22 июля, стало известно, что Успенская проиграла дело. Правда, выплачивать Киркорову 10 миллионов ей не придется. Суд потребовал взыскать с Любови Залмановны лишь 70 тысяч.

Успенская хоть и не одержала победу, итоги суда ее повеселили. Она обратила внимание, что Филипп потратил на юристов куда больше денег, нежели получит от нее. “Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка. Филя, возьмешь мелочью?” – высмеяла артистка коллегу.

Кстати, теперь скандальное интервью Любови Успенской в шоу “Алена, блин!” должно быть удалено с площадок. Такое требование вынес суд. Певице же надо выступить с опровержением своих же слов.