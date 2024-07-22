 

“Я не суперзвезда” – как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева

22.07.2024, 12:00, Разное
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Роза Рымбаева всегда с удовольствием приезжает и в Россию, и в Беларусь. Несмотря ни на что. Паузу делала только во времена пандемии – говорит, что дважды тяжело болела.

Ее обожают, и она платит ответной любовью зрителям. Артистка говорит, что уважает российских коллег, например, ценит Зару за хороший вокал.

Самой певице
помогают сегодня ее сыновья Али и Мади. “Они у меня оба профессиональные пианисты,
композитор и аранжировщики, – говорит певица. – Дети – мои музыкальные продюсеры, которые рассказывают мне о сегодняшней современной
музыке. Кстати, моя известность им никогда не мешала – они ведь еще в утробе жили творчеством, сценой, музыкой, потом мы вместе гастролировали”.

Кажется, что время не имеет власти над 66-летней Розой Рымбаевой – она не меняется с годами. “Это у меня такая конституция, спасибо родителям! – улыбается певица. – Никаких диет я не соблюдаю и осторожно отношусь к косметологии – важно не переборщить”.

Роза Куанышевна не любит комплиментов и говорит, что дивой себя не считает. “Я не суперзвезда, а просто самый опытный артист республики, ведь на сцене я проработала 49 лет, – пояснила артистка. – Просто есть мое поколение людей, которым нравится именно такая музыка. Ведь это и большой голосовой диапазон, и концерты в сопровождении оркестров, и близкие народу песни, а не джаз-рок, скажем”.


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