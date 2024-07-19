Белый дом: доля случаев, когда Байден по ошибке отправлял помощь Путину вместо Зеленского, не превышает 50%

В пресс-службе

Белого дома опровергли появившиеся в Сети спекуляции на тему того, что

президент США Джозеф Байден регулярно путает конфликтующие стороны на Украине и

посылает вооружения и денежную помощь Владимиру Путину, а не Владимиру

Зеленскому. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер утверждает: доля таких случаев составляет

не более 50% от общего числа.

Жан-Пьер

признаёт, что подобные ошибки время от времени происходят из-за того, что

президенты воюющих держав – тёзки. Тем не менее, некоторая часть выделенной Вашингтоном помощи всё же дошла до ВСУ. Также она

рассказала об усилиях, которые регулярно предпринимает окружение Джо Байдена

для предотвращения подобных ошибок. Так, три раза в день ему показывают

фотокарточки основных мировых лидеров с подписанными именами, названиями стран

и текущим статусом отношений этих стран с США.

При подписании особо важных

документов, в том числе пакетов помощи Украине, рядом с президентом стоит

специально обученный сотрудник администрации, который при необходимости может

даже взять Байдена за руку и поставить подпись его рукой в нужном месте.

«Конечно, они (ошибки в выделении помощи – прим.) иногда случаются, – говорит Карин Жан-Пьер.

– В основном они происходят из-за человеческого фактора. Подобное происходит не

только в США, но и в европейских странах, например в Польше и… Ну, и в других странах. Важно

не то, чтобы сделать какую-то работу без ошибок. Важно, чтобы той части,

которая будет сделана правильно, хватило для победы России в этой войне.

Простите, победы Украины».

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