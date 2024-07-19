 

НЛО и загадочные похищения в Великобритании

19.07.2024, 7:13, Разное
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Новая книга полицейского Энди Рассела, озаглавленная «Свидетельские показания, том 1: Похищение инопланетянами в Великобритании», содержит информацию о самых загадочных случаях, произошедших на территории Соединенного Королевства.

Одним из самых интригующих случаев, описанных в книге, является история полицейского Алана Годфри. Когда он патрулировал в Тодмордене (Западный Ланкашир) Годфри столкнулся с необъяснимым явлением. Ища пропавших коров, он заметил странный объект в небе. Попытка вызвать помощь по радио оказалась безуспешной – связь внезапно прервалась. Объект исчез так же внезапно, как и появился, а сам полицейский оказался перемещенным на 30 ярдов вниз по дороге. На его ботинке был обнаружен поврежденный участок, а на ступне – странный красный след.

Годфри утверждает, что после встречи с НЛО в течение 30 минут не помнил, что произошло. Однако, во время гипнотической регрессии, он вспомнил, как яркий луч света ослепил его и заставил потерять сознание. Очнувшись, он обнаружил себя в комнате, где его осматривали маленькие существа и гуманоид.

Автор книги Энди Рассел считает этот случай одним из самых увлекательных.

– Однажды вечером он искал несколько заблудившихся коров и наткнулся на НЛО. С помощью гипноза он раскрыл весь этот опыт похищения. Его доставили на корабль, где начался типичный опыт похищения, – рассказывает Энди.

Энди считает, что явления НЛО часто рассматриваются через призму американских наблюдений, игнорируя другие регионы мира. Поэтому книга Рассела описывает историю похищений инопланетянами, перенося акцент на Великобританию, а не на США, как это обычно бывает.

Интерес Энди к этой теме возник в 1980-х годах, когда у него самого было несколько встреч с НЛО.

– В начале 80-х я видел пару черных кораблей, похожих на треугольники, и очень аномальные огни в небе. Это заставило меня заинтересоваться этим феноменом, – вспоминает он.

Энди также провел около года в британской группе поддержки похищений инопланетянами, где он наблюдал за встречами и дискуссиями, изучая рассказы людей о их опыте.

– Я встретил много похищенных, и это подогрело мой интерес, – добавляет он.

Однако, не все так однозначно. В 2018 году Алан Годфри, уже будучи в отставке, заявил, что его предполагаемое похищение, вероятно, было не более чем сном.

– Я никогда не говорил, что был похищен инопланетянами, – признался он.


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