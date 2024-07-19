Мнение «аналитика»: О мотивации русских мужчин освобождать и денацифицировать…

Парадокс, но заявленная Кремлём «демилитаризация» всё-таки достигает своей цели. Хотя спонсоры из #НАТО и накачивают ВСУ оружием в таких масштабах, которые были немыслимы ещё три года назад. Но танк, самолёт или система ПВО мертвы без человека. А с человеками у людоловов из ТЦК явные проблемы. Не желают пока ещё живые громадяне нэньку защищать даже за #деньги. Так и норовят ухилять от «священного долга». Тоже разительная перемена в настроениях, немыслимая в начале 2022 года.

На этом фоне показательно, что поток российских добровольцев отправиться в зону «демилитаризации» и «денацификации» не ослабевает, и в Центры отбора на контрактную службу по-прежнему выстраиваются очереди.

Что движет этими людьми, давным-давно не выбравшими военную карьеру и оставшимися «на гражданке» после службы по призыву? Причём идут-то в Центры отпора сравнительно молодые парни, у которых ещё всё впереди. Средний возраст человека, подписавшего контракт, 34 года, и некоторые #регионы отказывают мужчинам старше 45-ти.

Многие говорят, что тупо #деньги. Мол, стимулирующие, подъёмные, боевые и премиальные выплаты — это целое состояние для подавляющего большинства русских мужиков, которого им не заработать в своих глухоманях и за 10 лет. Но отчего бы тогда им не устроиться курьерами во всякие там «Яндекс.Лавки», где зарплаты, по слухам, уже сопоставимы с денежным довольствием контрактников? Чем не работа для молодых и резвых?

То есть, чтобы понять, нужно сместить акценты.

Например, вот такая есть #статистика. По данным аналитического центра FinExpertiza, зарплата среднестатистического россиянина в первой половине жизни планомерно растёт и достигает максимума к 30 годам. А затем начинает планомерно снижаться и к предпенсионному возрасту возвращается на студенческий уровень.

Причём в отдельных регионах пик зарплат приходится уже на возраст 25-29 лет. А дальше — плато и плавный спуск.

То есть, дело не столько в самом уровне доходов от работы по найму, сколько в крепнущем понимании, что до #пенсии — ещё полжизни, а зарплатный потолок уже достигнут. И дальше лучше не будет, как ни крутись. Даже у менеджеров более-менее среднего звена. Неприятно ведь осознавать такой жизненный тупик?

А тут вдруг Родина предлагает достойный выход. Мужскую работу, а в перспективе — почёт, респект и уважуху. Может, ещё и в государственные управленцы получится попасть на выходе, и это уже совсем другой коленкор. Да, есть #риск. Но он есть даже на «зебре». И вообще, кто не рискует, тот не… Ну, вы поняли.

Такая вот получается #мотивация… По-мужски сильная и по-пацански чёткая.

Кто и что с ней в состоянии поспорить?

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