 

Мнение: Здравствуй, Питер!

18.07.2024, 23:20, Разное
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Итак, ура! Я, слава богу, наконец-то в Питере и уже успел осмотреться и наметить местечко, которое могло бы стать тутошней “шоколадницей” для нас, дорогие друзья.

Взгляд, конечно, разбегается, но я в конечном итоге решил не мудрствовать лукаво. В конце концов, главное ведь – чтобы можно было найти легко и просто, чтоб место было историческое, а столик бы находился без труда. Соблюди условия – и мы выпьем чаю в приятной компании, а “Страна утраченной эмпатии” станет нам заслуженной наградой.

В итоге я предлагаю… Финляндский вокзал, метро Площадь Ленина. Сам плешивый вождь мирового пролетариата прибыл в Питере как раз через этот вокзал мутить народ – ну так и аз, грешный, тоже встречусь с вами там, чтобы слегка сгладить тот неприятный эффект.

Там, в общем, среди россыпи кафешек в начале проспекта Комсомола я обнаружил кафе Штолле. По левой стороне Комсомола, если смотреть от метро. Кафе идеально, если исходить из того, что оно было почти пустым, когда в остальных народу уже было – яблоку негде упасть.

При том, что сами по себе пироги Штолле очень даже неплохи, но, видимо, малость перемудрили с ценой.

Словом, я предлагаю жаждущим встречи со мной и моим супербестселлером подойти завтра, в пятницу, 19 июля (любимое число Стивена Кинга!), с 6 до 8 вечера в кафе Штолле возле Финляндского вокзала, где я и буду поджидать всех желающих за каким-то из столиков и с книжками.

Присоединяйтесь, господа. Присоединяйтесь! Кто не сумеет найти или потеряется по дороге – звоните мне по телефону +7915-823-13-25, Алексей. Или пишите заказ на книжку на мою почти [email protected].

Буду очень рад пообщаться с вами, питерцы. До завтра, до встречи с прекрасным! Думаю, в пятницу будет приятно совместить ее с долгожданным окончанием трудовой недели!

Источник: Размышления вольного социолога


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