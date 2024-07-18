Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены

В конце прошлого года Лолита Милявская едва не лишилась карьеры. Тогда она явилась на вечеринку Насти Ивлевой в откровенном наряде. Более того, артистка поразила общественность своим поведением на данном мероприятии. Почти полгода она не выходила на сцену, так как из-за скандала ее концерты были отменены. Не так давно певица вновь стала выступать, но к той востребованности, что была ранее, она пока вернуться не может.

В недавнем интервью Лолита высказалась об уходе со сцены. По словам певицы, до декабрьского скандала она считала, что певческая карьера является основой ее жизни, и без нее она не сможет существовать. Но оказалось, что это не так. “Когда из моей жизни ушла сцена, я не испытала никакого сожаления”, – призналась исполнительница хита “На Титанике”. Она научилась не обращать внимание на кризисы ради жизни в гармонии с собой.

Оставшись без концертов, Милявская нашла для себя новое дело. Она стала осваивать стрижку зеленых растений. Это занятие артистка находить весьма интересным.

Накануне Лолита Милявская презентовала новый трек, который она записала еще до скандальных событий. Певица заметила, что композиция стала пророческой. В ней артистка поет о том, что “на все забила и легко”.