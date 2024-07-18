Как мошенники обманывают при бронировании отелей?

Летом мы, как правило, часто путешествуем. И злоумышленники активно используют эту тему для своих схем обмана.

Эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Владимир Смолкин разбирает часто встречающиеся сценарии мошенничества, с которыми сталкиваются жители региона:

Довольно распространен фишинг – поддельные сайты, внешне похожие на настоящие. Человек ищет отель, попадает на сайт-двойник известного сервиса по бронированию и видит очень привлекательные условия. Разумеется, будущий турист спешит забронировать номер, вносит предоплату. Но подтверждений от отеля нет, сайт вскоре исчезает, а человек теряет деньги.

Другую схему используют мошенники, работающие на официальных площадках по бронированию жилья (к примеру, апарт-отелей, студий и т.д.). Красивая картинка, привлекательные цены – все, чтобы создать поток потенциальных клиентов. Вместо того, чтобы вести переписку на сервисе, «владелец» предлагает продолжить общение в мессенджере. Аргумент: площадка берет высокую комиссию, договориться напрямую будет дешевле. Человек вносит предоплату, после чего «владелец» перестает отвечать, а затем и вовсе исчезает вместе с объявлением.

Третья схема связана с утечкой данных. Вы выбрали отель и заранее забронировали номер. Информация о предстоящем визите попадает к мошенникам (вирус на вашем смартфоне или компьютере, утечка данных из системы бронирования, ваш пост в соцсетях и т.д.). Далее через мессенджер с вами связывается якобы сотрудник отеля и требует оплатить проживание, ссылаясь на высокий спрос. Если вы не заплатите, отель ее якобы отменит. Как вариант, вам могут предложить «забронировать» номер более высокой категории за совсем символическую плату. Вы оплачиваете бронь, «менеджер» перестает отвечать, а сам отель ничего не знает о произошедшем.

Во всех схемах мошенники пользуются невнимательностью туристов. Тщательно проверяйте сайт, на который вы заходите и планируете сделать бронь. Не переходите в мессенджеры с площадок по бронированию жилья. Не кликайте по ссылкам, которые вам направляют неизвестные, как бы правдоподобно они не выглядели. Наконец, ни в коем случае не сообщайте незнакомцам персональные данные. После общения с посторонним остались какие-то сомнения? Самостоятельно перезвоните в отель по телефону, указанному на сайте.

Если вы все-таки сообщили персональные данные, рекомендуем заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль в личном кабинете и сообщить о случившемся в техподдержку банка. А если мошенник использовал официальный сервис бронирования для своей схемы обмана, обязательно обратитесь с жалобой в техподдержку сайта, чтобы учетную запись злоумышленника заблокировали.