Apple уступила позиции на российском рынке смартфонов под давлением «китайцев»

Российские поставщики смартфонов фиксируют новую расстановку сил на рынке: по итогам первого полугодия 2024 года американская компания Apple выпала из первой пятерки самых продаваемых брендов.

По данным “Марвел-Дистрибуции”, лидером стала компания Redmi с долей 22,9%, за ней следуют Tecno (15,6%), Realme (11,5%), Infinix (11%) и Samsung (10,4%). Realme и Infinix поднялись на одну строчку выше, тогда как Samsung опустилась с третьей на пятую позицию.

Apple, несмотря на сокращение продаж смартфонов, сохранила лидерство по выручке. Компания также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков, заняв четвертое место с 6,9% рынка.

На рынке телевизоров Haier занимает лидирующую позицию с долей 11,8%. Далее следуют Xiaomi (10,1%), Sber (5,2%), Samsung (4,9%) и Hisense (4,8%).