 

Отдыхающий на Кубани айтишник из Москвы за месяц убедил десятки казаков стать веганами

17.07.2024, 19:33, Разное
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В станице Академическая Краснодарского края задержан 25-летний работник IT-сферы из Москвы, который в середине июня приехал в отпуск на Кубань. В течение как минимум трёх недель молодой человек вёл агитационно-пропагандистскую работу среди местного населения о пользе вегетарианства и веганства.

Участковый казак Валерий Мухин вспомнил, что внешне приезжий производил приятное впечатление – в станице даже не сразу поняли, что он из Москвы.

«Изначально я думал, что он рассказывает молодёжи о компьютерах и высоких технологиях, но когда началась эпидемия отказа от мяса, стало сразу понятно, откуда ноги растут», – рассказал он журналистом.

Жертвами подрывной работы москвича стали не менее полусотни человек, в том числе выпускники местной школы и два десятка молодых казаков. Заражённые «бациллой веганства» молодые люди вели губительную пропаганду среди своих близких. Впервые в истории Академической целые семьи отказались от употребления мяса.

В настоящий момент программист находится в станичном СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за пропаганду нетрадиционных пищевых привычек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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