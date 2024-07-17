Отдыхающий на Кубани айтишник из Москвы за месяц убедил десятки казаков стать веганами

В станице Академическая Краснодарского края задержан 25-летний работник IT-сферы из Москвы, который в середине июня приехал в отпуск на Кубань. В течение как минимум трёх недель молодой человек вёл агитационно-пропагандистскую работу среди местного населения о пользе вегетарианства и веганства.

Участковый казак Валерий Мухин вспомнил, что внешне приезжий производил приятное впечатление – в станице даже не сразу поняли, что он из Москвы.

«Изначально я думал, что он рассказывает молодёжи о компьютерах и высоких технологиях, но когда началась эпидемия отказа от мяса, стало сразу понятно, откуда ноги растут», – рассказал он журналистом.

Жертвами подрывной работы москвича стали не менее полусотни человек, в том числе выпускники местной школы и два десятка молодых казаков. Заражённые «бациллой веганства» молодые люди вели губительную пропаганду среди своих близких. Впервые в истории Академической целые семьи отказались от употребления мяса.

В настоящий момент программист находится в станичном СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за пропаганду нетрадиционных пищевых привычек.

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