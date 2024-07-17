 

“Распирает показать”: Утяшева скрывает сына лишь по одной причине

17.07.2024, 19:25, Новости дня
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Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом Павлом Волей воспитывают двоих детей: 9-летнюю Софию и 11-летнего Роберта. Эта семья давно стала примером для подражания в мире шоу-бизнеса. Но поклонники заметили одну особенность – в соцсетях то и дело мелькают снимки дочери спортсменки, а вот старшего ребенка она не показывает.

В интервью “Москвичке” Ляйсан призналась, что скрывает сына лишь по одной причине. Оказывается, Роберт сам против публичности. Он растет красивым и сознательным парнем и принял такое решение, а матери остается только уважать его выбор.

“Вообще не хочет фотографироваться. А меня уже распирает их показать”, – сетует гимнастка.

При этом Утяшева добавила, что у ее детей накопилось много снимков, и они смогут поделиться ими, когда вырастут и заведут собственные соцсети.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке с ноября 2012 года. Шоумен не стесняется публично признаваться в любви своей супруге. Впервые это произошло в 2013 году на концерте комика после рождения их первенца – сына Роберта. Пока на экране шли титры, сам Воля прятался за кулисами, а в колонках звучал его голос с нежными признаниями. Затем артист незаметно прокрался с букетом в зал к месту, где сидела Ляйсан, и вручил цветы любимой супруге.

И это не единичный пример из жизни пары, которая смогла сохранить нежные чувства и пронести свои крепкие отношения через годы.


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