“Должны быть сильными”: уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России

Любовь Сицкер, как звали раньше эстрадную диву, родилась в Киеве в семье директора фабрики бытовой техники. С 16 лет она работала в киевском ресторане “Жокей”. Но, увы, сегодня в Незалежной она – персона нон-грата…

Дело все в том, что 7 января 2023 года певица была внесена там в санкционные списки. Ограничительные меры ее исторической родины предполагают блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

А год назад артистка присоединилась к предложению из личных средств выплачивать премию российским военным и гражданским за подбитые танки Leopard. Ведь Любовь Успенская – патриот России. Она показывает пример коллегам и знает точно, что пока едины – мы непобедимы!

Сегодня ни один концерт Успенской не обходится без песни “Сила моя со мной”, написанной на стихи Директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. “Эта песня о том, что мы должны быть сильными, должны жить, несмотря ни на что, – говорит певица. – И верить, что у наших детей будет светлое будущее, а Россия и Беларусь будут непобедимы!”