 

OnePlus представила Nord 4 с металлическим корпусом

17.07.2024, 12:30, Разное
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Компания OnePlus представила свой новейший смартфон Nord 4, который отличается уникальным металлическим корпусом и впечатляющими характеристиками.

Nord 4 отличается двухцветной задней панелью и цельным металлическим корпусом. Смартфон является первым массовым устройством с таким дизайном за последние годы. OnePlus 5T, последний смартфон бренда с металлическим корпусом, был выпущен в 2017 году.

Кроме того, Nord 4 стал самым тонким смартфоном OnePlus с толщиной всего 7,99 мм. Он оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772×1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит.

В Nord 4 работает чип Snapdragon 7+ Gen 3, который набирает около 1,5 млн баллов в тесте AnTuTu. Смартфон предлагает варианты с 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет сенсор 16 Мп.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 100 Вт (зарядный блок не входит в комплект). Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой Oxygen OS 14.1. OnePlus обещает четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

В Индии Nord 4 будет продаваться по цене от 30 000 рупий (около 31,6 тыс. руб.) за версию 8/128 ГБ. В Европе минимальная конфигурация 12/256 ГБ обойдется от €499 (около 48 тыс. руб.).


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