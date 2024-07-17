На iPhone и других гаджетах Apple стала доступна функция восстановления фото

В ходе исследования бета-версий iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia обнаружена новая функция в приложении «Фото», позволяющая восстанавливать поврежденные или утерянные фото и видео.

В разделе «Инструменты» появится альбом «Восстановленные», где пользователи смогут выбрать файлы для восстановления или удаления. Доступ к разделу осуществляется через Face ID или Touch ID.

Новый альбом предназначен для файлов, поврежденных при сохранении или в сторонних приложениях, и отличается от «Недавно удаленных».

Доступ к альбому возможен только при наличии поврежденных медиафайлов. Первые публичные бета-версии iOS 18 и других операционных систем выпущены в середине июля.