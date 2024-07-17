 

“Всегда примазывался” – Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости

17.07.2024, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда в Сеть просочилось видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда в нетрезвом состоянии лобызаются и оголяются во время домашней посиделки, их дружбе пришел конец. Балерина сочла, что именно актер слил в интернет кадры, на которых она запечатлена в неприглядном виде, ради того, чтобы опорочить ее.

Недавно Джигурда вновь появился в медиапространстве. Он заявил, что не раз хотел спасти Волочкову от алкоголизма. Эти слова едва ли не вывели из себя артистку. На VK Fest во время общения с журналистами балерина нелицеприятно высказалась о бывшем друге.

По словам Анастасии, Никита сам не святой, поэтому не имеет права нечто подобное говорить. Она припомнила ему, как однажды он выпил
спиртовой настой мухоморов.

Артистка уверена: Джигурда постоянно пользовался ее популярностью ради пиара и неоднократно ее подставлял. “Всегда примазывался ко мне”, – сказала танцовщица. Спустя время она также поняла, что Никита приносил в ее жизнь лишь стресс. Она назвала его неудачником и попрощалась с ним.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь отказалась от ее фамилии. Слова балерины приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / OnePlus представила Nord 4 с металлическим корпусом

17.07 / На iPhone и других гаджетах Apple стала доступна функция восстановления фото

17.07 / Мнение: Гриб и садовый гном, или проблема памятников советским вождям

17.07 / Мошенники крадут Telegram-аккаунты под видом сервиса Hamster Kombat

17.07 / На мобильные телефоны зарубежного производства введут пошлину 30 процентов для поддержки отечественного производителя

17.07 / «Является недвижимым имуществом» – российский юрист пояснил, почему нельзя захоронить Ленина

17.07 / В Hamster Kombat появился ежедневный шифр

17.07 / “Видимость аншлага” – Кравец возмущена фестивалем “сваливших” у Вайкуле

17.07 / Названы симптомы, указывающие на сахарную зависимость

17.07 / Мнение «аналитика»: О доле «щирого українця» в трёх фото… И сколько их таких?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика