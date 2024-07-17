 

Мошенники крадут Telegram-аккаунты под видом сервиса Hamster Kombat

17.07.2024, 11:21, Разное
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Аналитики “Лаборатории Касперского” обнаружили новую мошенническую схему, ориентированную на пользователей популярной игры Hamster Kombat. Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, маскирующиеся под сервис вывода средств из игры.

При переходе по ссылкам пользователи попадают на фейковые ресурсы, где им предлагается авторизоваться в Telegram для конвертации игровых монет в рубли. В результате авторизации мошенники получают доступ к аккаунтам жертв и могут использовать их для противоправной деятельности.

“Лаборатория Касперского” предупреждает, что для защиты аккаунтов необходимо включить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Напомним, что Hamster Kombat – это игра в жанре кликер, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают возможность конвертации очков в криптовалюту после листинга, однако эксперты предостерегают от чрезмерных ожиданий заработка в игре.


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