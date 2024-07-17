 

«Является недвижимым имуществом» – российский юрист пояснил, почему нельзя захоронить Ленина

17.07.2024, 9:13, Разное
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Российское законодательство и международное право не позволяет захоронить мумию Ленина, расположенную в Мавзолее.

Об особенностях правового статуса тела и мавзолея на Красной площади рассказал доктор юридических наук Роман Бевзенко. Эксперт пояснил, что мавзолей – объект культурного наследия федерального значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, снос которого запрещён.

– С точки зрения российского законодательства тело Ленина утратило статус движимой вещи и стало неотъемлемой частью здания, «пространственно-планировочной композиции», снос которой повлечёт потерю объектом статуса всемирного наследия, а также ввод дополнительных санкций против России со стороны ООН», – поясняет юрист, – Учитывая, что перемещение тела без ущерба для него невозможно, легко прийти к выводу, что оно является недвижимым имуществом.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов согласился с позицией эксперта, пояснив, что нет в мире силы, способной «сдвинуть с места великую фигуру Вождя мирового пролетариата».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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