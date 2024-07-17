 

“Видимость аншлага” – Кравец возмущена фестивалем “сваливших” у Вайкуле

17.07.2024, 8:10, Разное
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“Посмотрите на афишу фестиваля – там же сплошь иноагенты, ренегаты и отступники от Родины, – поражена Кравец. – Они больше особо нигде не нужны, вот Вайкуле и зазывает всяких бывших русских артистов к себе. Там когда-то пели Лолита, Долина, Киркоров. А теперь этот ее фестиваль превратился в междусобойчик “отъехавших”. Как писал Антон Чехов, “прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут”.

Но изменщиков, перебежчиков, по словам Кравец, нигде не любят, скорее презирают. Даже в Прибалтике. “Зал “Дзинтари” не продан целиком ни на один из дней этого “грандиозного фестиваля”, как пишут о нем афиши, – говорит Алена. – Я специально зашла на сайт и увидела, что платить от 50 до 500 евро дураков мало. Там будут в основном приглашенные, чтобы создать видимость аншлага”.

Больше всего Кравец возмущает то, что Вайкуле собирается снова перечислять деньги от сборов в помощь Киеву. “Это, видимо, на старости лет кровь в ней заиграла, ведь ее дядя служил у Гитлера, – считает Алена. – Вот и она со всей своей ранее скрываемой неприязнью к России старается помочь новым последователям некогда популярной в Европе идеологии. И собирает вокруг себя единомышленников. Это люди без Отчизны в сердце, которых наш народ больше никогда не примет.”


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