Названы симптомы, указывающие на сахарную зависимость
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Эндокринолог Камиля Табеева из Европейского Медицинского Центра рассказала, что желание съесть что-то сладкое после еды, раздражительность, употребление большого количества сладкого на фоне негативных эмоций и невозможность остановиться могут свидетельствовать о сахарной зависимости.
Симптомами зависимости от сахара могут быть желание съесть сладкое, даже когда голод уже утолен, и употребление большого количества сладостей во время отрицательных эмоций. Раздражительность и невозможность остановиться при желании сладкого после еды также являются тревожными признаками.
Табеева пояснила, что употребление сахара вызывает выброс дофамина и опиоидов в головном мозге. Дофамин способствует формированию чувства привязанности и зависимости, а опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов, повышают настроение и вызывают чувство эйфории.
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