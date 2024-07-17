Названы симптомы, указывающие на сахарную зависимость

Эндокринолог Камиля Табеева из Европейского Медицинского Центра рассказала, что желание съесть что-то сладкое после еды, раздражительность, употребление большого количества сладкого на фоне негативных эмоций и невозможность остановиться могут свидетельствовать о сахарной зависимости.

Симптомами зависимости от сахара могут быть желание съесть сладкое, даже когда голод уже утолен, и употребление большого количества сладостей во время отрицательных эмоций. Раздражительность и невозможность остановиться при желании сладкого после еды также являются тревожными признаками.

Табеева пояснила, что употребление сахара вызывает выброс дофамина и опиоидов в головном мозге. Дофамин способствует формированию чувства привязанности и зависимости, а опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов, повышают настроение и вызывают чувство эйфории.